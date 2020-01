Olimpia Milano-Treviso in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) oggi (12 gennaio) si svolgerà la sfida tra Olimpia Milano e Treviso, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 12.00 presso l’Allianz Cloud (anche noto come PalaLido). Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Girone d’andata non indimenticabile per l’Olimpia Milano, che ha chiuso al quarto posto con 10 vittorie e 6 sconfitte, tra cui anche l’ultima nel derby lombardo contro Cantù. La squadra di Ettore Messina è chiamata dunque a cambiare marcia nella seconda metà di campionato se vuole provare a tenere il ritmo di Virtus Bologna (a +8) e Dinamo Sassari (a +6). Sull’altro versante del campo, Treviso sta vivendo un periodo negativo, testimoniato dalle ultime quattro sconfitte ... Leggi la notizia su oasport

