Olimpia Milano-Treviso 91-67, serie A basket 2019-2020: i veneti resistono per tre quarti, poi i meneghini dilagano (Di domenica 12 gennaio 2020) Dura tre quarti la resistenza di Treviso sul campo dell’Olimpia Milano. I veneti, infatti, riescono a mettere in difficoltà i meneghini nei primi 30 minuti, ma negli ultimi 10 crollano totalmente e finiscono per perdere 91-67. Decisivi i 45 liberi che il sodalizio lombardo ha avuto a disposizione. Partono meglio gli ospiti che toccano il +5 in apertura di match, sul 2-7, con un canestro di Parks. Milano torna a -1, ma Treviso non si scoraggia, reagisce e trova addirittura il +8 sull’11-19. Da quel momento fino alla fine del primo periodo, però, il sodalizio della Marca segna appena tre punti e l’Olimpia chiude la prima frazione di gioco solamente sotto di tre sul 19-22. Il secondo quarto prosegue all’insegna dell’equilibrio: nessuno tra i due team, infatti, tocca mai un vantaggio superiore al +3. I lunghi di Milano dominano sotto le plance, ma Treviso ... Leggi la notizia su oasport

