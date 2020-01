Nuovo attacco dei jihadisti in Nigeria: cinque soldati morti (Di domenica 12 gennaio 2020) Nuovo attacco dei jihadisti in Nigeria nello stato nordorientale Nigeriano del Borno: cinque soldati sono morti. I jihadisti, secondo le prime informazioni provenivano dallo stato islamico della provincia dell’Africa occidentale (ISWAP), ex Boko Haram. L’attacco è stato sferrato nella giornata di sabato 11 gennaio a Gajiram, a 80 km dalla capitale statale Maiduguri. A bordo di comionette con mitragliatrici, i jihadisti avrebbero aperto il fuoco contro i cacciatori e i vigilanti che proteggevano la città. attacco jihadisti in Nigeria cinque soldati hanno perso la vita nello stato nordorientale Nigeriano del Borno dopo un attacco dei jihadisti dell’ISWAP in Nigeria. Secondo le prime informazioni, questi ultimi avrebbero aperto il fuoco da delle camionette contro vigilanti e cacciatori che cercavano di difendere la propria città. L’attacco è avvenuto sabato 11 ... Leggi la notizia su notizie

