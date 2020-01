Nuova vita in carcere di detenuti ‘celebri’: Buoninconti tutor universitario, Stasi centralinista, Sabrina Misseri sarta (Di domenica 12 gennaio 2020) Nuova vita in carcere di detenuti ‘celebri’, da Alberto Stasi e Veronica Panarello, passando per Salvatore Parolisi e Michele Buoninconti. Ha scatenato qualche polemica la notizia diffusa nelle scorse ora dall’Ansa, che riferisce della Nuova vita dietro le sbarre di detenuti tristemente noti in Italia per via delle atroci vicende giudiziarie che li hanno visti infelici protagonisti, poi condannati in via definitiva. Michele Buoninconti fa il tutor universitario in carcere Proprio qualche giorno fa si è parlato della scelta fatta da Elisa Buoninconti, figlia di Elena Ceste, di entrare nel mondo del lavoro già a 19 anni per potere aiutare economicamente i nonni materni, ai quali lei e i suoi tre fratelli sono stati affidati dopo l’arresto, processo e condanna del padre Michele Buoninconti, cui sono stati inflitti 30 anni di reclusione per l’omicidio della ... Leggi la notizia su urbanpost

