Notizie del giorno – Ciccio Graziani in lacrime, Boniek contro Agnelli, lutto nel mondo del calcio (Di domenica 12 gennaio 2020) Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. Ciccio Graziani in lacrime – Ciccio Graziani si è commosso in diretta tv, l’ex calciatore è stato ospite dell’ultima puntata di Vieni da me condotto da Caterina Balivo, dichiarazioni molto intense. Sono stati tanti gli argomenti trattati ma Graziani è scoppiato in lacrime quando si è parlato dell’ex compagno di Nazionale Gaetano Scirea, morto in un tragico incidente stradale. Graziani ha parlato di lui come un “leader silenzioso all’interno dello spogliatoio. Quando parlo di lui mi emoziono. Stavo dormendo, alle 4 mi svegliai e dissi a mia moglie di averlo sognato. Lo sentivo con noi, in camera con noi. Mia moglie mi disse di rimettermi a dormire. Io dopo un po’ le dissi che il sogno era talmente ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

