Nina Moric: "Luigi Mario Favoloso ha aggredito me e mio figlio. La scomparsa? Una finzione vergognosa" (video) (Di domenica 12 gennaio 2020) Nina Moric, oggi, 12 gennaio 2020, è intervenuta, per la prima volta, a 'Domenica Live', per dire la propria versati dei fatti dopo la scomparsa dell'ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, avvenuta ormai 15 giorni fa:Nina Moric: "Luigi Mario Favoloso ha aggredito me e mio figlio. La scomparsa? Una finzione vergognosa" (video) 12 gennaio 2020 17:54. Leggi la notizia su blogo

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - domenicalive : Buon anno da noi di #domenicalive e bentornati! Oggi documento CHOC sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, in stu… - domenicalive : La verità CHOC di Nina Moric su Luigi Favoloso, ecco il grave motivo per cui si sono lasciati! #domenicalive -