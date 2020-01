New Amsterdam ottiene un rinnovo per tre stagioni e sbarca sul 20 per una maratona (Di domenica 12 gennaio 2020) Questo 2020 ha portato ai fan di New Amsterdam non solo la conferma della messa in onda italiana della seconda stagione ma anche un triplo rinnovo. Max e i suoi ci terranno compagnia per altri tre anni, a partire dalla prossima stagione, e questo significa che il medical drama avrà modo di arrivare almeno fino alla quinta stagione raccontando le storie del nostro amato Max Goodwin e di tutti coloro che avranno modo di lavorare al suo fianco in questo lungo percorso. Tante storie aspettano i fan che, a questo punto, si attendono anche un vero e proprio terremoto personale per lui dopo la grossa perdita avvenuta con l'incidente del finale della prima stagione. ATTENZIONE SPOILER!! La NBC ha ordinato non una, ma altre tre stagioni di New Amsterdam durante l'incontro con la stampa al Winter Press Tour della Television Critics Association confermando il successo del medical drama che ... Leggi la notizia su optimaitalia

AuPtd : RT @bevllisario: NEW AMSTERDAM RINNOVATO PER ALTRE TRE STAGIONI STO PIANGENDO NBC TI AMOOOOOO - badtasteit : #NewAmsterdam rinnovata per altre tre stagioni! La #NBC aperta a uno spin-off - psycholock : nuova stagione di new amsterdam da martedì su canale 5 !!!!!!!! ora sono felice -