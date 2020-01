NBCUniversal al TCA: arrivano Young Rock, Chucky, The League of Pan tra NBC e Syfy (Di domenica 12 gennaio 2020) NBCUniversal al TCA nuove serie tv ordinate come Young Rock per NBC, Chucky per Syfy La giornata di NBC al TCA (Television Critics Association) winter press tour si apre con l’annuncio del rinnovo triennale per New Amsterdam, un voto di fiducia che porta la serie fino al 2023 (la seconda stagione da martedì 14 su Canale 5). Il medical drama con Ryan Eggold potrebbe dar vita a uno spinoff? non lo esclude Paul Telegdy capo di NBC Entertainment, ma al momento non risulta alcuna trattativa in tal senso. Vedremo in caso cosa succederà. New Amsterdam ha una media live intorno ai 9.8 milioni e 1.7 di rating nei dati sui sette giorni ma salendo fino ai +35 la serie sale al secondo posto nei rating dietro This is Us. Young Rock – Il giovane The Rock Dwayne Johnson è ormai una star dei film action. Ma all’inizio della sua carriera per tutti era The Rock, star del wrestling ... Leggi la notizia su dituttounpop

NBCUniversal TCA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : NBCUniversal TCA