NBA 2019-2020: Antetokounmpo guida i Bucks, Jayson Tatum trascina i Celtics, i Lakers vincono senza LeBron (Di domenica 12 gennaio 2020) Nella notte appena trascorsa si sono disputati sette incontri validi per la stagione regolare NBA 2019-2020. Vincono in trasferta Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, successi casalinghi larghissimi per Boston Celtics e Houston Rockets; a livello individuale, spiccano le prestazioni di Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Successo esterno per i Milwaukee Bucks, che espugnano il Moda Center di Portland con il punteggio di 101-122. Partita controllata fin dall’inizio dal team leader della Lega che, come succede spesso e volentieri, può contare su un Giannis Antetokoumpo in grande serata: l’MVP della scorsa stagione manda in archivio un’abbondante doppia doppia da 32 punti e 17 rimbalzi ed è ben assistito da Khris Middleton ed Eric Bledsoe, rispettivamente a segno con 30 e 29 punti. Ai Blazers non bastano i 26 ... Leggi la notizia su oasport

