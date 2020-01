NBA 2019-2020 : Antetokounmpo guida i Bucks - Jayson Tatum trascina i Celtics - i Lakers vincono senza LeBron : Nella notte appena trascorsa si sono disputati sette incontri validi per la stagione regolare NBA 2019-2020. vincono in trasferta Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, successi casalinghi larghissimi per Boston Celtics e Houston Rockets; a livello individuale, spiccano le prestazioni di Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Successo esterno per i Milwaukee Bucks, che espugnano il Moda ...

NBA 2019-2020 : problemi alla schiena per Anthony Davis - il lungo dei Lakers salterà il match con Dallas : Stante quanto riporta l’insider di Yahoo! Sport Shams Charania, Anthony Davis, lungo dei Los Angeles... L'articolo NBA 2019-2020: problemi alla schiena per Anthony Davis, il lungo dei Lakers salterà il match con Dallas proviene da ForzAzzurri.net.

NBA 2019-2020 : problemi alla schiena per Anthony Davis - il lungo dei Lakers salterà il match con Dallas : Stante quanto riporta l’insider di Yahoo! Sport Shams Charania, Anthony Davis, lungo dei Los Angeles Lakers, stasera non prenderà parte al match che vedrà la sua franchigia contrapposta a i Dallas Mavericks di Luka Doncic per via di alcuni forti dolori alla schiena. Una brutta tegola per i Californiani, attualmente primi nella Western Conference, che si vedono così costretti a rinunciare al loro miglior marcatore (Davis viaggia a 27 punti ...

NBA 2019-2020 : Nikola Jokic batte Luka Doncic - Trae Young e James Harden fanno la storia della lega : Nella notte appena trascorsa si sono disputate nove partite della stagione regolare NBA 2019-2020. I Nuggets di Nikola Jokic sconfiggono i Mavericks di Luka Doncic, mentre ad Atlanta Trae Young e James Harden fanno la storia con due triple doppie contraddistinte da più di 40 punti a testa. Vincono i Milwaukee Bucks, successi pesanti in esterna anche per San Antonio e Toronto. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Il big ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (8 gennaio) : Lebron domina New York - Memphis vola con Morant : Sei le partite che si sono svolte nella nottata NBA (8 gennaio). Match di cartello, se non altro a livello simbolico, la sfida New York – Los Angeles tra Knicks e Lakers. La spuntano senza problemi, come da pronostico, i secondi. Risultato finale 87-117 e migliore in campo un Lebron James che ne piazza 31. La serata era iniziata con il successo di misura, 115-113, dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 24 ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (7 gennaio) : Bucks e Celtics ko - Doncic e Jokic danno spettacolo : Nove le partite andate in scena questa notte nell’NBA e non sono mancate le sorprese, con un paio di colpi d’arresto importanti. Nottata amara per gli italiani, con Belinelli e Melli esclusi dalle rotazioni di giornata e Gallinari che perde a Philadelphia nonostante i suoi 18 punti. Impressionanti, invece, ancora una volta le prestazioni di Luka Doncic e Nikola Jokic nelle vittorie di Dallas e Denver. Iniziamo dai ko più pesanti. Non ...

NBA 2019-2020 - Blake Griffin si è infortunato al ginocchio e potrebbe fermarsi per il resto della stagione : Non c’è un attimo di tregua per Blake Griffin. L’ala grande dei Detroit Pistons, sei volte all-star, è alle prese, infatti, con l’ennesimo infortunio. I problemi fisici sono ormai una costante nella carriera dell’ex Clippers, il quale, nell’ultimo lustro, è stato fortemente limitato da una tendenza a farsi male molto facilmente. Stavolta è il ginocchio sinistro a dare noie alla prima scelta del draft 2009. Nonostante le smentite del ...

NBA 2019-2020 - Kevin Love e Andre Drummond potrebbero cambiare squadra prima della trade deadline : La trade deadline, ovvero l’ultimo giorno disponibile per fare scambi durante la stagione NBA 2019-2020, è in programma per il 7 febbraio. Dopo le 12.30 di quel giorno, infatti, nessuna squadra potrà fare movimenti di mercato fino al Draft. Due sono i grossi nomi che secondo i vari rumors dovrebbero cambiare squadra prima di quel momento: Andre Drummond e Kevin Love. Il primo, stante quanto riporta il Detroit Free Press, è molto ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (4 gennaio) : Harden fa volare i Rockets - mentre Boston rischia grosso : Sei le partite andate in scena questa notte nell’NBA, con la corsa playoff che ha visto brusche frenate, mentre altre franchigie hanno rischiato grosso fino all’ultimo. In tutto questo, però, spiccano i Rockets e i Lakers, che ingranano la quarta nella Western Conference. Pesante ko quello subito dai Miami Heat sul campo degli Orlando Magic. Il derby della Florida si chiude con un netto 105-85 che, però, non deve ingannare. Miami resta in ...