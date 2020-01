Napoli, Umberto Chiariello avverte: “Fuori dalla Champions, ma anche dall’Europa League” (Di domenica 12 gennaio 2020) Umberto Chiariello, volto noto di Canale 21, ha parlato al termine di Lazio-Napoli con il suo tradizionale editoriale per la trasmissione ‘Campania Sport’. “Commentare la sconfitta del Napoli è davvero difficile. Ed è difficile da accettare questo risultato, lo sport sa essere crudele e non sempre vince chi merita. Io avevo detto che non avevo visto segnali confortanti contro l’Inter, perché c’era stato qualche segnale, ma non mi sembrava sufficiente. E che gli errori individuali in quell’occasione erano figli e frutto di una squadra malata mentalmente e disorganizzata tatticamente. Stasera devo dire invece che il Napoli mi è piaciuto e mi è piaciuto l’atteggiamento tattico scelto da Gattuso, che ha congelato la gara a ritmo basso. La Lazio solo nei minuti finali ha avuto delle fiammate con Luis Alberto che è un genio, e mi meraviglio ci sia ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

