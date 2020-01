Nairobi, nuovo album: data di uscita e anticipazioni (Di domenica 12 gennaio 2020) Nairobi, nuovo album: data di uscita e anticipazioni I Nairobi, trio rock con spiccata tendenza alla sperimentazione, hanno annunciato l’arrivo per il 30 Gennaio del loro omonimo album d’esordio. L’occasione è propizia per scoprire questa band, che nutre grandi ambizioni ed è composta da musicisti che, per provenienza ed esperienze pregresse, formano un insieme molto eterogeneo. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO L’incontro della Sardegna con Venezia I Nairobi vedono la luce a seguito dell’accordo tra tre musicisti: il batterista Andrea Siddu, che vanta esperienze con Plasma Expander, Vanvera e Trees Of Milk, il bassista Leonardo Gatto, proveniente dai We Were OnOff e Giorgio Scarano, chitarrista in precedenza con gli Ice Pick Experimental Trio. Il loro incontro è anche quello tra due luoghi affascinanti ma lontani tra loro: la Sardegna e ... Leggi la notizia su termometropolitico

