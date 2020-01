Mutu, l’ex attaccante è il nuovo allenatore della Romania U21 (Di domenica 12 gennaio 2020) Mutu, l’ex attaccante, già allenatore di Voluntari e Al Whada, è il nuovo tecnico della Romania Under 21 Nuova avventura per l’ex campione Adrian Mutu. Una vecchia conoscenza del calcio italiano, il giocatore ha infatti indossato le maglie di Inter, Fiorentina, Verona, Juventus, Cesena e Chelsea in Premier League. Adesso l’ex calciatore sarà l’allenatore della Romania Under21. Mutu ha già avuto esperienze da allenatore con il Voluntari e l’Al Whada. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Dalla_SerieA : Mutu c.t. dell'U 21 romena: l'erede di Hagi tra risse, squalifiche e due radiazioni - - Dalla_SerieA : La nuova sfida di Mutu: A 37 anni riparte da... casa - - Dalla_SerieA : Ex - Adrian Mutu è il nuovo allenatore dell'Under 21 della Romania - -