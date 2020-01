Mura: “Il Napoli deve liberarsi dalle tante paure” (Di domenica 12 gennaio 2020) Gianni Mura su Repubblica definisce “formidabile” la Lazio che ieri ha battuto il Napoli all’Olimpico, ma allo stesso tempo dà ragione a Ciro Immobile quando ha detto che il pareggio sarebbe stato il risultato giusto. Giusto, come giusto da parte sua riconoscere che un punto il Napoli l’avrebbe meritato. Come minimo, aggiungo. Perché Strakosha è stato il portiere più impegnato, perché sullo 0-0 a metà del secondo tempo Zielinski centra un palo. Ma soprattutto perché, come già con l’Inter, non è accompagnato da un briciolo di buona sorte. Prima una papera di Meret, ieri di Ospina Ospina, dunque, il portiere che sa giocare con i piedi a cui Immobile soffia il pallone e lo calcia in rete, un’azione dove la colpa maggiore, secondo Mura è di Di Lorenzo che potrebbe intervenire in maniera meno concitata e scomposta ed evitare di deviare il tiro in porta Sempre più ... Leggi la notizia su ilnapolista

