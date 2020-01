Msc Crociere presenta la nuova campagna televisiva (Di domenica 12 gennaio 2020) presentata oggi a Milano la nuova campagna tv della compagnia di navigazione MSC Crociere: intitolata “Il mare oltre”, è stata realizzata dall’agenzia creativa Leagas Delaney. Lo spot, diretto dal regista inglese Stuart Douglas, è accompagnato da una colonna sonora inedita che porta la firma del leggendario compositore Ennio Morricone con una sequenza di immagini mozzafiato in cui viene rappresentato il rapporto ancestrale che l’uomo ha con il mare che da millenni è la via per andare alla scoperta di nuovi mondi. Non solo lo spot, ma tutta la campagna rafforza, inoltre, l’impegno profuso da MSC Crociere per il rispetto del mare e dell’ambiente. Da anni la compagnia, infatti, investe in programmi e tecnologie avanzate per ridurre al minimo l’impatto ambientale della propria flotta. Inoltre un ulteriore traguardo conseguito proprio a inizio anno è l’ottenimento del riconoscimento di ... Leggi la notizia su ildenaro

