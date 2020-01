Mozzarella di bufala italiana ritirata per presenza di Listeria: le comunicazioni dell’azienda produttrice (Di domenica 12 gennaio 2020) Lo scorso 29 novembre lo “Sportello dei Diritti” aveva segnalato e pubblicato sul proprio sito web tutte le informazioni in merito al ritiro a scopo precauzionale ad opera della Canadian Food Inspection Agency (CFIA), l’agenzia per la sicurezza alimentare canadese, del lotto 319 con data di scadenza 15/12/2019 di Mozzarella di bufala Campana Dop a marchio “Cilento” prodotta in Italia, per possibile contaminazione da batterio Listeria monocytogenes. Dopo le analisi operate anche dalle autorità sanitarie italiane giunte dopo la pubblicazione della segnalazione – ha scritto ieri lo “Sportello dei Diritti” – , è pervenuta la precisazione della società Cilento Spa, secondo la quale la procedura di allerta generata in Canada può ritenersi conclusa con esiti conformi ed è escluso un potenziale rischio di contaminazione su altri prodotti/brand/lotti: Evidenze della ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

