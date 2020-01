MOVIOLA Roma Juventus: l’episodio chiave del match (Di domenica 12 gennaio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Roma Juventus l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Roma e Juventus, valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Guida. L’EPISODIO chiave DEL match 9′ Rigore per la Juventus – Ingenuità incredibile di Veretout, che perde Dybala e nel tentativo di rimediare al suo errore commette fallo ai danni dell’argentino nel cuore dell’area. Penalty sacrosanto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Roma-Juve: la MOVIOLA LIVE: Veretout atterra Dybala, è rigore: In attesa del posticipo del lunedì tra Parma e Lecce… - ilbianconerocom : Roma-Juve, la MOVIOLA LIVE: Guida, manca il rosso a Veretout! - sportface2016 : #CristianoRonaldo raddoppia - #RomaJuve -