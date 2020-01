Morto Antonio Capuozzo, piange il calcio a 5 in Campania (Di domenica 12 gennaio 2020) Il mondo del calcio a cinque di Napoli e della Campania piange la scomparsa di Antonio Capuozzo, ex portiere di Marigliano, Napoli Vesevo, Marcianise, Aversa e Bellona. Già campione d'Italia con il Pescara ed ex portiere della Nazionale, a marzo avrebbe compiuto 40 anni. Capuozzo è stato ritrovato Morto nella propria vettura forse a causa di un malore la scorsa notta. Leggi la notizia su napoli.fanpage

