Morte Annamaria Sorrentino news: adesso il marito è indagato, si aggrava l’ipotesi di reato (Di domenica 12 gennaio 2020) Morte Annamaria Sorrentino news: clamorosa svolta nelle indagini sul misterioso decesso della ex Miss precipitata dal balcone di una villetta a Parghelia, vicino Tropea, il 16 agosto scorso durante una furiosa lite tra il marito ed altre due coppie di amici presenti in casa. Morte Annamaria Sorrentino: adesso si indaga per omicidio preterintenzionale La Procura di Vibo Valentia indaga infatti per omicidio preterintenzionale. Cambia, dunque, aggravandosi, l’ipotesi di reato per la quale indagano gli inquirenti. Inizialmente infatti il fascicolo era stato aperto per istigazione al suicidio, anche sulla scorta di quanto riferito da Paolo Foresta, marito della vittima, e gli altri amici presenti nella villetta al momento della tragica precipitazione. C’è anche un’altra importante novità: il marito di Annamaria sarebbe formalmente indagato. Tanta l’attesa per ... Leggi la notizia su urbanpost

