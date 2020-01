Monza, paura per Vittorio Brumotti: è stato accoltellato (Di domenica 12 gennaio 2020) paura per Vittorio Brumotti, il giornalista di Striscia La Notizia è stato accoltellato a Monza. Stava lavorando ad un servizio legato allo spaccio di droga. Vittorio Brumotti accoltellato L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi nei pressi dei giardinetti di Via Visconti, Monza, una zona che si trova nei pressi dello stadio. Vittorio Brumotti si trovava lì per un servizio legato allo spaccio di droga proprio in quella zona. Intorno alle 14 di oggi Brumotti e il cameraman sono stati aggrediti da alcune persone armati di coltelli. Fortunatamente, il colpo inferto al giornalista non è arrivato al petto, dove puntava l’aggressore, si fermato alla stoffa degli abiti. Il cameraman è stato colpito ad una gamba, ma fortunatamente non risulta in grave pericolo. L'articolo Monza, paura per Vittorio Brumotti: è stato accoltellato proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

