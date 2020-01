Monopattino elettrico: i migliori da comprare (Di domenica 12 gennaio 2020) La mobilità elettrica è ormai la moda del momento: biciclette, skateboard e monopattini sono ora dotati di una batteria che alimenta un motore elettrico che permette appunto il movimento del veicolo. Se uno skateboard elettrico leggi di più... Leggi la notizia su chimerarevo

ShooterHatesYou : Nulla dice primo giorno di lavoro come la batteria della moto scarica. Ve lo confesso: Il cuore dice: brumm bruu… - AnnapaolaMarco : @ciampaglia60 @raphael_passet @scenarieconomic Scusate: non monopattino ma scooter elettrico - AnnapaolaMarco : @ciampaglia60 @raphael_passet @scenarieconomic Credo che il succo dell'articolo non sia tanto se è ecologico o meno… -