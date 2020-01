Molti cittadini statunitensi non sanno collocare l’Iran sulla cartina geografica. Elcuni di loro pensano si trovi in Puglia: il sondaggio (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Iran si trova in Puglia: il sondaggio Secondo un sondaggio condotto da Morning Consult, commissionato dal quotidiano statunitense Politico, tre americani su quattro non sanno collocare l’Iran sulla mappa geografica e alcuni di questi ritengono si trovi in Puglia. L’indagine, realizzata nei giorni di massima tensione tra Usa e Iran, dopo l’uccisione del generale Qassem Soleimani nel raid Usa e prima della risposta di Teheran, mostra che solo il 28 per cento degli interpellati è stata in grado d’indicare correttamente la posizione dell’Iran sulla carta geografica, fornita dagli intervistatori senza il nome dei Paesi. Credits: Morning Consult Come è possibile verificare dalle aree arancioni sulla cartina pubblicata dal sito di Morning Consult, Molti degli elettori registrati oggetto del sondaggio hanno indicato il Medio Oriente come area del mondo dove ... Leggi la notizia su tpi

