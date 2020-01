Moda primavera-estate 2020: i pantaloni sono eleganti e molto femminili (FOTO) (Di domenica 12 gennaio 2020) Per la Moda primavera-state 2020, i pantaloni sono eleganti e molto femminili. sono queste le tendenze emerse dalle sfilate per la stagione calda che arriverà tra pochi mesi. In FOTO potete vedere alcuni modelli tra i più belli. Si tratta di pantaloni morbidi, a fantasia ma anche a tinta unita, che donano molta femminilità e stile alle donne che li indossano. Si tratta inoltre di capi di abbigliamento molto versatili, da poter indossare per l’ufficio, ma anche per altre occasioni. Ovviamente in questo articolo facciamo riferimento ai brand più conosciuti che fanno tendenza. Questi modelli di pantaloni si possono trovare anche in negozi di Moda low cost, come per esempio Zara o H&M. Vediamo quindi quali sono questi pantaloni di tendenza per la Moda primavera estate 2020 che vi proponiamo tra le FOTO della gallery. Moda primavera-estate 2020: ecco quali sono i pantaloni di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

