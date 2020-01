Missili iraniani contro basi americane a Baghdad | ci sono feriti

Disastro Boeing - tutti gli indizi sui Missili iraniani. Il Congresso limita i poteri di guerra di Trump : Secondo Usa e Canada, l’aereo con 176 persone a bordo sarebbe stato colpito subito dopo il decollo a Teheran. Primo tragico danno collaterale della crisi con l’Iran

Disastro Ukraine Airlines - per i media americani il Boeing precipitato ieri a Teheran è stato abbattuto per errore da due Missili iraniani : Secondo i media americani il Boeing 737 dell’Ukraine International Airlines, precipitato ieri notte a Teheran subito dopo il decollo, mentre era in corso l’attacco alle basi Usa in Iraq, sarebbe stato abbattuto per errore da due missili anti-aerei iraniani. In particolare, secondo le fonti citate da Newsweek e Cbs, l’intelligence americana avrebbe intercettato segnali di due missili lanciati dagli iraniani, probabilmente degli ...

I Missili iraniani non sono la “terza guerra mondiale” : L’Amministrazione Trump e l’Iran non hanno voglia di fare una guerra che avrebbe risultati disastrosi – soprattutto per l’Iran, perché non ci sarebbe un’invasione di terra ma uno scambio di colpi a distanza. Questa notte l’Iran ha lanciato 22 missili balistici contro due basi militari in Iraq che os

Nella notte Missili iraniani<br> contro truppe Usa in Iraq. È guerra? : Questa notte è scattata l’offensiva dell’Iran contro le truppe americane stanziate in Iraq. Sono infatti stati lanciati dei missili sulle basi di Ayn al-Asad ed Erbil. Ecco come il Pentagono, in una nota, riassume quello che è successo:“L'Iran ha lanciato più di una dozzina di missili balistici contro le forze militari statunitensi e di coalizione in Iraq. È chiaro che questi missili sono stati lanciati dall'Iran e hanno preso di mira almeno ...