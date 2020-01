Milano, smog e polveri sottili alle stelle: i cittadini monitorano la qualità dell’aria (Di domenica 12 gennaio 2020) Milano e altri centri della Lombardia continuano a soffocare per colpa di smog e polveri sottili, con livelli di Pm10 fino al doppio dei limiti. L'aria rischia di rimanere irrespirabile anche nei prossimi giorni, a causa delle condizioni meteo favorevoli all'ulteriore accumulo di inquinanti. Se la situazione non migliora, potrebbero scattare ulteriori divieti al traffico. La onlus cittadini per l’aria ha lanciato un progetto di rilevazione partecipata per consentire ai cittadini di monitorare il livello di inquinanti a Milano e nei comuni dell’agglomerato che giunge fino a Como (ma anche a Roma, Napoli e Caserta). Leggi la notizia su milano.fanpage

