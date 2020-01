Milano, affigge su una gru due striscioni con scritto “Stay Human” poi si lancia nel vuoto: “Gesto per i migranti vittime nel Mediterraneo” (Di domenica 12 gennaio 2020) È salito su una gru, affiggendo due striscioni con scritto “Stay Human“, poi si è lanciato nel vuoto con un elastico, accendendo un fumogeno. È successo questa mattina a Milano, in un cantiere di via Melchiorre Gioia. Il protagonista è un jumper di 39 anni, che dopo alcune trattative con le forze dell’ordine, è sceso dalla struttura. Sentito dagli agenti in Questura, ha spiegato di aver compiuto il gesto dimostrativo in onore dei migranti vittime nel Mediterraneo. È stato denunciato per procurato allarme. L'articolo Milano, affigge su una gru due striscioni con scritto “Stay Human” poi si lancia nel vuoto: “Gesto per i migranti vittime nel Mediterraneo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

