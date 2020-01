Milan, visite mediche concluse per il portiere Begovic – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Milan, visite mediche concluse per il portiere Asmir Begovic. Ecco l’uscita dell’estremo difensore dalla Madonnina È Asmir Begovic il prossimo acquisto del Milan in questo mercato di gennaio. Il portiere prenderà il posto, almeno fino a giugno, di Pepe Reina, promesso sposo dell’Aston Villa. In mattinata l’estremo difensore ha svolto le consuete visite mediche di rito e, dopo averle concluse ed aver lasciato il centro, ora è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

MarcoBovicelli : #Milan, visite mediche in corso per Simon #Kjaer: giocatore arrivato alla Clinica La Madonnina, le prime immagini d… - DiMarzio : #Milan, visite mediche per #Kjaer: le immagini?? - AntoVitiello : Iniziate le visite mediche di #Begovic con il #Milan. Contratto di sei mesi per sostituire Reina fino a giugno -