Migranti-Nuova tragedia mar Egeo, nella barca c’erano anche bambini (Di domenica 12 gennaio 2020) tragedia del mare. Undici Migranti, tra cui otto bambini, sono morti dopo che la loro imbarcazione è affondata nelle acque del Mar Egeo al largo di Cesme, in Turchia. Un’altra tragedia del mare, un’altra imbarcazione piena di Migranti che affonda prima di trovare la terra ferma. E sono i bambini le vittime più vulnerabili. Otto … L'articolo Migranti-Nuova tragedia mar Egeo, nella barca c’erano anche bambini proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

filotesa : RT @anis_epis: Migranti. Nuova tragedia nel Mar Ionio: almeno 12 morti in un naufragio vicino all'isola di Paxi. #Grecia #11gennaio https… - fainformazione : Si intensifica la guerra in Libia, drammatica la situazione dei migranti in fuga da quel Paese Sono 119 le person… - fainfocronaca : Si intensifica la guerra in Libia, drammatica la situazione dei migranti in fuga da quel Paese Sono 119 le person… -