Migranti: comandante ong multato, ‘sanzione ingiusta, voglio incontrare Lamorgese’ (3) (Di domenica 12 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Alle 8 di quella mattina ho richiamato per dire che sarei andato al porto e che sarei arrivato alle 10.30 circa – dice ancora Reisch – Le autorità erano state informate passo dopo passo. Ho spiegato tutto quello che avrei fatto. Non avevo altra scelta, c’era un emergenza a bordo. Con 104 persone a bordo dove dovevo andare? In Portogallo? Poi, al largo fi Pozzallo, è arrivata la Gdf a bordo e mi hanno gridato intimandomi di uscire subito dalle acque nazionali”. Il resto è storia nota. L’arrivo al porto di Pozzallo. Il trasferimento all’hotspot. Ma nel giro di pochi mesi i 104 Migranti salvati da Reisch sono stati trasferiti in altri paesi europei. E ci tiene a sottolineare con forza che “nessuno dei naufraghi a bordo è rimasto in Italia, 43 sono in Germania, gli altri in Francia, in Portogallo, in Irlanda e a ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

