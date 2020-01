Migranti: comandante ong multato, ‘sanzione ingiusta, voglio incontrare Lamorgese’ (2) (Di domenica 12 gennaio 2020) (Adnkronos) – Claus Peter Reisch aveva salvato con la sua nave le 104 persone nella notte del 25 agosto ma la notte tra il primo e il 2 settembre, dopo l’ennesimo temporale con onde altissime e grandine, aveva dichiarato lo stato di emergenza e aveva invertito la rotta verso l’Italia, nonostante il decreto sicurezza bis lo vietasse”. “La nave non era più sicura – dice ancora il comandante – se fosse successo qualcosa la responsabilità, da comandante della imbarcazione, sarebbe stata solo mia. Se ci fosse stato un incendio a bordo tutte queste persone sarebbero morte. Non ci sarebbe stato scampo per nessuno. E io non potevo permetterlo. Hanno rischiato tutti la vita”. “Io ero il responsabile della salute di tutte queste persone – racconta – Così, alle 4.30 di notte decisi di chiamare le autorità italiane per dire che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

