Meteo, l’inverno sta arrivando davvero: la neve è pronta a bussare alla porta (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Vortice Polare è “ingabbiato” tanto che l’inverno sembrerebbe essere ‘finito’. Come molti di voi si saranno accorti in questi giorni l’inverno fatica a decollare. Si sta verificando un cosiddetto ‘blocco atmosferico’, causato dall’ alta pressione che tiene lontane le perturbazioni e le ondate di freddo. Tutto nelle mani del vortice polare, dunque. Ma di cosa si tratta nello specifico? E cosa si intende per ‘Vortice Polare’? Il Vortice Polare è un’estesa area di bassa pressione, semi-permanente, collocata sopra il Polo Nord e al cui interno è racchiusa tutta l’aria fredda che si produce costantemente sulla calotta artica. È caratterizzato da un comportamento variabile, condizionato dalle dinamiche troposferiche presenti alle medie latitudini. Ciò significa che, se il vortice si ingabbia, compattandosi, il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

