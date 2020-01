Meteo Canada: Calgary, atteso gelo estrremo, fino a 40 gradi sotto zero (Di domenica 12 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: la città di Calgary è famosa in tutto il mondo come importante sede per gli sport invernali avendo ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1988. Con una popolazione di 1 milione e 200 mila abitanti, è la città più grande dello Stato canadese dell'Alberta, nonché la terza città più grande dell'intero Canada. In questi giorni la città è interessata da una intensa ondata di freddo, con temperature minime attorno ai venti gradi sotto lo zero. L'aeroporto internazionale di Calgary, a 1077 metri di quota, presenta una media delle minime di Gennaio di -12,5°C, mentre la temperatura più bassa mai registrata dal 1980 ad oggi sono stati i -39,7°C dell'11 Gennaio 1997. Questo valore potrebbe essere avvicinato, o addirittura superato, nei prossimi giorni. All'inizio della prossima settimana, una massa di aria fredda di grandi dimensioni tenderà a scendere sul Canada ... Leggi la notizia su meteogiornale

