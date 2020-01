Mercato Milan, visite mediche per Begovic. Sarà il vice Donnarumma (Di domenica 12 gennaio 2020) Mercato Milan, visite mediche per Asmir Begovic. Con la partenza di Reina in direzione Aston Villa Sarà lui il vice Donnarumma Porte girevoli in casa Milan. Pepe Reina è un passo dall’approdo all’Aston Villa e per questa ragione in casa rossonera si sono attivati per cercare un vice Donnarumma. La scelta è ricaduta su Asmir Begovic. L’estremo difensore, come testimonia Gianluca Di Marzio, si è recato questa mattina in clinica per le visite mediche. Manca quindi solamente l’ufficialità per il suo approdo alla corte di Pioli. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? Il portiere #Begovic a un passo dal #Milan ?? Il bosniaco del #Qarabag sarà il sostituto di… - AntoVitiello : #Piatek sul mercato, #Milan disposto a cederlo alle cifre giuste (pagato 35 mln, il club non vorrebbe registrare un… - capuanogio : ?? Da #Fassone a #Boban, come spendere 480 milioni di euro in 30 mesi per mettere insieme (male) mezzo #Milan titol… -