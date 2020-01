Meningite sul lago d’Iseo, assessore Gallera: “Superate le 20.000 vaccinazioni” (Di domenica 12 gennaio 2020) Superate le 20mila vaccinazioni contro il Meningococco C nella zona del basso Sebino e di Grumello. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un primo bilancio sulla campagna vaccinale straordinaria avviata nell'area del lago d'Iseo tra le province di Bergamo e Brescia, dove si sono verificati quattro casi di sepsi da meningococco C, due delle quali mortali. Leggi la notizia su milano.fanpage

