Meghan Markle torna al cinema e firma un contratto con la Disney (Di domenica 12 gennaio 2020) Sono giorni concitati per i reali britannici. Dopo l’annuncio del Principe Harry e di Meghan Markle di voler divorziare dalla Corona, giunge un’altra indiscrezione sull’ex protagonista di Suit. Pare infatti che la Duchessa di Sussex, potrebbe presto ritornare al cinema. Questa volta con un ruolo molto speciale, dopo aver firmato un contratto da 3 milioni di dollari con la Disney. In questi giorni il Principe Harry sta tenendo diversi colloqui con la Regina Elisabetta II, per discutere dalle dimissioni dalla famiglia reale. Nello stesso tempo, Meghan Markle, ha deciso di tornare il Canada, dove ha lasciato il piccolo Archie. Ma le novità per i Duchi di Sussex non sembrano essere finite. Meghan Markle e il contratto da 3 milioni di dollari Sarebbe in Canada che Meghan Markle avrebbe deciso di firmare il suo accordo con la Disney. Secondo una fonte vicina ... Leggi la notizia su velvetgossip

