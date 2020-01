Meghan Markle, Kate Middleton commenta l’addio alla Royal Family (Di domenica 12 gennaio 2020) Kate Middleton commenta l’addio di Meghan Markle e Harry alla Royal Family. Secondo le ultime rivelazioni del The Sun, la duchessa di Cambridge non avrebbe accolto bene la notizia del “divorzio” dalla cognata dalla Corona. La famiglia reale inglese sta attraversando giorni difficili a causa di una crisi aperta dai duchi di Sussex e ormai una cosa è chiara: nessuno era a conoscenza della scelta di Harry e di sua moglie. A quanto pare Catherine sarebbe venuta a conoscenza dell’addio dei cognati poco prima della pubblicazione del comunicato ufficiale su Instagram. Lo stesso sarebbe accaduto alla Regina, colta di sorpresa dalla decisione drastica del suo amato nipote. E mentre la Sovrana sta già organizzando una riunione d’emergenza a Sandringham che si terrà lunedì, con Harry, William e Carlo, Kate avrebbe commentato con durezza la volontà di Meghan. Fonti di ... Leggi la notizia su dilei

