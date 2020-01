Medaglia d'onore al padre di Vasco Rossi, disse no ai nazisti (Di domenica 12 gennaio 2020) Il padre di Vasco Rossi, Giovanni Carlo, camionista morto nel 1979 a 56 anni, sarà insignito della Medaglia d’onore per essersi ribellato al nazismo in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale. A darne notizia, con un post su Facebook, è l’associazione “Un ricordo per la Pace”, che ha curato le pratiche burocratiche per conferire il riconoscimento al genitore del cantante emiliano. La cerimonia di consegna alla moglie di Giovanni Carlo, nonché madre di Vasco Rossi, Novella Corsi è prevista intorno al 27 gennaio, Giornata della Memoria. Il "no" ai nazisti e il lager in Germania Giovanni Carlo Rossi fu internato in un lager a Dortmund, in Germania, poiché era tra gli oltre 600mila soldati italiani che dissero no al nazismo, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Fu catturato all'isola d'Elba quando aveva vent’anni. Si ricongiunse alla famiglia solo nel ... Leggi la notizia su tg24.sky

