Mazze e petardi sequestrati, Cavese-Reggina finisce con tre denunciati (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRiparte col piede sbagliato il campionato di serie C. L’anno solare 2020 comincia, al di là del sorprendente risultato del campo (vittoria della Cavese per 3 a 0), con problemi di ordine pubblico. Momenti di tensione nel pomeriggio a Nocera Inferiore (Sa) tra sostenitori della Reggina e della Cavese. Entrambe le tifoserie si stavano recando a Castellammare di Stabia dove i ‘padroni di casa’ giocano le gare casalinghe di campionato. Due auto di supporters calabresi non hanno seguito ‘il consiglio’ stradale dalle forze dell’ Ordine ed hanno incrociato i tifosi metelliani proprio in prossimità dell’uscita autostradale di Nocera Inferiore della A3 Napoli-Salerno. Lancio fitto di oggetti e situazione già surriscaldata. Altri problemi di ordine pubblico si sono avuti durante il pre-filtraggio al “Romeo ... Leggi la notizia su anteprima24

