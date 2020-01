Matteo Renzi, “Dopo il voto in Emilia Romagna, il governo deve cambiare passo sennò noi tireremo le somme” (Di domenica 12 gennaio 2020) Matteo Renzi chiede al governo un cambio di passo per dare una sferzata al paese in profonda crisi. L’ex premier ha anche parlato di Luigi Di Maio e di come si sta comportando sulla crisi in Libia e in Iran. L’ex segretario del Pd è stato molto soft con Luigi di Maio in un’intervista al Corriere della Sera: «Non lo giudico, non tocca a me. Mi basta che sia chiaro che la politica estera non è mai stata così importante come in questa fase. Nel 2020 le elezioni americane, l’accordo Usa-Cina di cui abbiamo parlato anche qui a Pechino, la nuova Ue, la Brexit, il G20 Saudita. La Farnesina ha straordinari professionisti: mi auguro che il ministro sappia valorizzarli e ascoltarli. Che non faccia più l’errore di non andare al G20 per seguire un’iniziativa dei Cinque Stelle. E mi auguro che il Paese torni parlare di politica estera senza demagogie. La geopolitica è una cosa seria, non ... Leggi la notizia su baritalianews

