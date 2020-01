Mamma pestata a sangue dalle compagne di scuola della figlia: gia le aveva denunciate (Di domenica 12 gennaio 2020) La storia di cui sto per parlarvi è raccapricciante, Maria Guadalupe Jimenez aveva denunciato per bullismo al preside della scuola di sua figlia di 16 anni, quello che è capitato alla donna poco dopo è scioccante! Una Mamma è protagonista dell’ennesimo episodio di bullissimo ai danni della figlia adolescente, il macabro evento è accaduto nella scuola James Logan High School di Union City dove tutto è iniziato un anno fa… (Continua…) Tutto ha avuto inizio un anno fa, stando al racconto di Mamma Maria, la figlia è estata in un primo momento insultata in aula, poi la situazione è andata via via degenerando. La ragazza è stata aggredita da almeno due adolescenti, che frequentavano la stessa scuola della figlia. “Hanno preso di mira mia figlia” Il suo amaro racconto continua, interviene anche il padre che afferma: “Volevano colpire mia figlia, ma io l’ho coperta, ... Leggi la notizia su howtodofor

