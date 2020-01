“Mamma devi stare lontana da me”: Gabriele chiude la busta, ma Maria De Filippi lo convince ad aprirla (Di domenica 12 gennaio 2020) Ieri è finalmente ricominciato “C’è posta per te”, il fortunato programma di Maria De Filippi che anche in questi due mesi e mezzo di programmazione offrirà ai telespettatori delle storie di vita comuni, ma anche sorprese con personaggi famosi. Ne parleremo più tardi della magnifica sorpresa che Johnny Depp ha fatto a due fratelli che hanno perso il padre. Ma quello che vogliamo raccontavi adesso è la vicenda di una giovane madre che cerca di ricucire i rapporti col figlio. Si tratta della storia di Diletta che ha chiamato C’è Posta per Te per ricongiungersi col figlio Gabriele. La donna lo ha fatto quando era adolescente, ovvero a 16 anni. La sua storia col compagno è finita dopo nemmeno un anno. Non poche le difficoltà nel crescerlo da giovanissima, una battaglia che l’ha quasi fatta diventare anoressica. Per il bene del ragazzino, quest’ultimo è andato a vivere con i nonni e il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

