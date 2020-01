Malta, Robert Abela Premier dopo le dimissioni di Muscat (Di domenica 12 gennaio 2020) È un avvocato, ha 42 anni, è figlio dell'ex Presidente George Abela ed è il nuovo leader del Partito laburista di Malta. Questo fa di Robert Abela, in automatico, il nuovo Premier dopo le dimissioni di Joseph Muscat annunciate lo scorso dicembre dopo che il capo del suo gabinetto, Keith Schembri, e due ministri erano risultati coinvolti nell'uccisione della giornalista Daphne Caruana Galizia. George Abela è stato preferito al vicePremier uscente Chris Fearne, 52 anni, ottenendo il voto dalla maggioranza dei 17.500 elettori laburisti, che, per la prima volta, hanno potuto votare per via diretta il loro nuovo leader. Questa scelta garantirà al partito una continuità con Muscat.Abel è attivista del Partito laburista da molti anni, ma fa parte del Parlamento solo dal 2017, dopo le elezioni vinte da Muscat nettamente nonostante tutti gli scandali in cui è stato coinvolto il suo entourage. ... Leggi la notizia su blogo

Agenzia_Ansa : Malta, il nuovo premier è Robert Abela. Avvocato, 42 anni, è stato eletto dopo le dimissioni di Joseph Muscat, accu… - repubblica : Caso Caruana, l'avvocato Robert Abela eletto Primo Ministro di Malta [aggiornamento delle 06:48] - MediasetTgcom24 : Caso Caruana Galizia, Robert Abela è il nuovo premier di Malta #RobertAbela -