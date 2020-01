Malta: eletto premier Robert Abela, l’avvocato di Daphne Caruana Galizia (Di domenica 12 gennaio 2020) Malta: eletto premier Robert Abela, l’avvocato di Daphne Caruana Galizia Il nuovo premier di Malta è Robert Abela, l’avvocato della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa da una bomba nel 2017 mentre era impegnata in una inchiesta su casi di corruzione che coinvolgevano esponenti del governo. Abela, 42 anni, è stato eletto leader del Partito laburista maltese, diventando automaticamente anche primo ministro, nella serata di sabato 11 gennaio 2020. L’avvocato di Caruana Galizia prende il posto di Joseph Muscat, che un mese fa aveva annunciato le sue dimissioni da premier e da leader laburista dopo che le indagini sulla morte della giornalista hanno coinvolto alcuni ministri del suo esecutivo. Per la prima volta nella storia politica di Malta gli elettori laburisti hanno potuto scegliere direttamente il loro nuovo leader. Oltre il 92 per cento dei 17.500 attivisti ha ... Leggi la notizia su tpi

