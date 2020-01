M5s, Luigi Di Maio: “Non lascio il mio ruolo di capo politico” (Di domenica 12 gennaio 2020) Negli ultimi giorni si era sparsa un’indiscrezione sul possibile addio di Luigi Di Maio al ruolo di capo politico di M5s: il Ministro degli Esteri ha pienamente smentito la notizia. Infatti, “non posso rispondere su una notizia falsa letta su un giornale” ha spiegato il grillino. Alcuni quotidiani dicevano che il capo politico avrebbe portato avanti solo la carica di ministro in seguito alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, ma era tutto falso. Come ha spiegato in un’intervista, Di Maio pensa “a definire i prossimi passi per gli Stati Generali di marzo”. M5s, Di Maio capo politico Dopo il caos all’interno di M5s, con l’addio di Fioramonti, l’espulsione di Paragone e le liti con Di Battista, sembrava che Luigi Di Maio lasciasse la posizione di capo politico. Tuttavia, è stato proprio il Ministro degli Esteri a ... Leggi la notizia su notizie

La7tv : #piazzapulita L'ex Ministro Lorenzo Fioramonti: 'Ho smesso di versare le restituzioni al M5s perché finivano in un… - rafirexit : RT @RiccardoFortin: Luigi #DiMaio, lo sfogo contro i ribelli #M5S: 'Se continuano così mi dimetto, voglio vedere cosa faranno'. Immediata l… - Mario48440912 : RT @RiccardoFortin: Luigi #DiMaio, lo sfogo contro i ribelli #M5S: 'Se continuano così mi dimetto, voglio vedere cosa faranno'. Immediata l… -