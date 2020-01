M5s, Di Maio smentisce il passo indietro: “Non lascio il mio ruolo di capo politico” (Di domenica 12 gennaio 2020) Continua il fuoco incrociato contro il capo politico Luigi Di Maio per il suo doppio ruolo. Il ministro pentastellato però smentisce la notizia di un suo passo indietro, dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria: "Non posso rispondere su una notizia falsa letta su un giornale". Buffagni lo difende: "Ci sono tanti avvoltoi in giro. Non vedo leadership alternative all'orizzonte". Leggi la notizia su fanpage

