Lutto per Tania Cagnotto, il dolore della tuffatrice: “Sarai per sempre con me” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tania Cagnotto e Francesca Dallapé sono state definite la coppia d’oro del sincro italiano, vincitrici dal trampolino di 8 medaglie d’oro europee, due argenti ai Mondiali e della medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Tania e Francesca, splendide madri delle piccole Maya e Ludovica, sono tornate ad allenarsi da circa un anno per tuffarsi a Tokyo. Arrivano le prime gare verso la Coppa del Mondo: dal 7 al 9 febbraio a Bolzano la Coppa Tokyo; dal 27 febbraio al 1° marzo a Trieste i Campionati Italiani Categoria Indoor, dal 13 al 15 marzo a Torino i Campionati Assoluti Invernali. Tania Cagnotto ha affermato: “Saranno le mie ultime gare, io e Francesca abbiamo ancora un sogno da realizzare e bisogno di tutto il vostro tifo, visto che giochiamo in casa!”. La Tania di oggi è un po’ meno combattiva, perché la perdita che ha vissuto lascia un sapore amaro in bocca. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

