Lutto nel giornalismo: si è spento Giampaolo Pansa (Di domenica 12 gennaio 2020) È di questi momenti la notizia della tragica scomparsa del giornalista scrittore Giampaolo Pansa. Morto Giampaolo Pansa Il giornalista si è spento all’età di 84 anni. È stato uno dei personaggi di spicco del giornalismo italiano dell’ultimo secolo. Pansa ha scritto per diverse testate come l’Espresso, Repubblica e Il Corriere della Sera. La sua prima esperienza in ramo giornalistico è stata nel lontano 1961 presso La Stampa. L'articolo Lutto nel giornalismo: si è spento Giampaolo Pansa proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

