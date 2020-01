L’uragano Sussex Royal travolge la Corona e scatena l’ira della Regina (Di domenica 12 gennaio 2020) Quello che sta succedendo in queste ore nel Regno Unito non si vedeva dai tempi dell’abdicazione di Edoardo VII a favore del fratello Giorgio VI, padre di Elisabetta, per amore di un’americana divorziata. Un vero e proprio uragano che rischia di far saltare la monarchia o, se non la si vuol vedere in modo così drammatico, ci si può limitare ai nervi di ferro di Elisabetta II. Da mercoledì, giorno dell’addio di Harry e Meghan alla Royal Family, è stato un susseguirsi di domande e speculazioni. Cosa significa la loro rinuncia? Perché Meghan è già in Canada? Cosa decideranno la Regina, Carlo e William, che s’incontreranno con molta probabilità lunedì a Sandringham? L’agonizzante addio dei Sussex L’addio dei Sussex era nell’aria da mesi, anzi probabilmente dalle prime rappresaglie di Meghan Markle nei confronti dei rigidi protocolli. Una spirale discendente che ha visto ... Leggi la notizia su thesocialpost

