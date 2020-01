L’uomo del giorno, Ottmar Hitzfeld: lo stadio più alto del mondo dedicato a lui e quel siparietto con Ferguson… [FOTO] (Di domenica 12 gennaio 2020) Ottmar Hitzfeld è uno degli allenatori più vincenti di sempre. Suo zio Otto era un famigerato generale nazista, i genitori gli diedero il nome in omaggio al calciatore Ottmar Walter, che poi sarebbe diventato campione del mondo nel 1954. Hitzfeld ha trascorso gran parte della sua carriera da allenatore in Svizzera. Tredici anni in cui sono arrivate due Super league, tre Coppe nazionali e una Supercoppa Svizzera. Vanta 25 titoli, tra i quali due Champions League, una Coppa Intercontinentale e sette Bundesliga. Insieme con Carlo Ancelotti, Ernst Happel, Jose Mourinho e Jupp Heynckes, Hitzfeld è tra i cinque allenatori che hanno vinto la Coppa dei Campioni con due squadre diverse. Le sue stagioni migliori sono state quelle del decennio 1994-2003, dapprima alla guida del Borussia Dortmund e poi del Bayern Monaco. Nel 1995 riportò i gialloneri alla conquista della Bundesliga dopo 32 ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

disinformatico : Per quelli che 'l'uomo è l'essere più intelligente del pianeta e le scimmie sono subumane'. - ItalianAirForce : Concluso con l'atterraggio a Venezia del Falcon 50 dell'#AeronauticaMilitare decollato da Pescara, il… - goldil0ckss : RT @lonhesly: mi fanno ridere le persone che quando si tratta di leonardo dicaprio riescono soltanto ad esaltare quanto sia ingrassato inve… -