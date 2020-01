L’uomo d’acciaio: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv (Di domenica 12 gennaio 2020) L’uomo d’acciaio: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv L’uomo d’acciaio è un film di Zack Snyder diretto nel 2013 e interpretato da Henry Cavill, Amy Adams e Michael Shannon. La pellicola si presenta come uno dei tanti tentativi di rileggere e riscrivere un classico dei fumetti come Superman, super eroe dell’immaginario DC Comics, metà uomo e metà dio, dall’animo nobile e dalla forza sovrumana. Il film di Snyder è un ritorno alle origini del mito e attraversa l’intera storia di Superman, dalla nascita fino all’età adulta, quando scopre la verità sui propri poteri e sull’esistenza del proprio Pianeta Natale, Krypton. Il super eroe dunque torna ancora una volta al cinema e lo fa prendendo il prestito il volto dell’attore Henry Cavill, protagonista tra le altre cose della nuova serie tv Netflix, The Witcher. Nairobi, nuovo album: data di uscita e anticipazioni ... Leggi la notizia su termometropolitico

